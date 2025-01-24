Виза во Францию — это официальный документ, дающий право на въезд, пребывание и перемещение по территории страны в течение определенного времени. Франция входит в состав Шенгенской зоны, поэтому для граждан стран, не являющихся членами Шенгенского соглашения, оформление визы является обязательным.

Без визы во Францию могут попасть только граждане стран, с которыми заключены договоры о безвизовом режиме, либо те, кто уже имеет действующую шенгенскую визу. Виза во Францию сейчас россиянам выдается, несмотря на увеличенные сроки рассмотрения документов, наши клиенты успешно получают визы.

Виза во Францию: основные виды

Франция предоставляет широкий выбор виз в зависимости от цели визита. Эти визы можно условно разделить на два типа: краткосрочные (категория «С») и долгосрочные (категория «D»).

Краткосрочная виза во Францию (категория «С» шенгенская)

Эта виза позволяет находиться во Франции и других странах Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180-дневного периода. Краткосрочные визы включают:

Туристическая виза во Францию наиболее популярна среди путешественников. Она выдается для посещения достопримечательностей, отдыха, экскурсий и других краткосрочных целей. Максимальный срок пребывания: до 90 дней.

Дает право посещать другие страны Шенгенской зоны. Гостевая виза. Выдается тем, кто планирует посетить родственников или друзей, проживающих во Франции. Для оформления требуется приглашение от принимающей стороны.

Необходимо подтвердить финансовую состоятельность и наличие места проживания. Бизнес-виза. Эта виза предназначена для деловых встреч, участия в конференциях, выставках или подписания контрактов. Потребуется приглашение от французской компании.

Допускается кратковременное пребывание, связанное с профессиональной деятельностью. Транзитная виза. Если ваш путь пролегает через Францию, но вы не планируете там оставаться, может потребоваться транзитная виза. Выдается для пересадки в аэропортах Франции.

Обычно не требует сложной процедуры оформления. Культурная или спортивная виза. Оформляется для участия в культурных мероприятиях, конкурсах, спортивных соревнованиях. Подтверждение от организаторов события обязательно.

Срок действия: до 90 дней.

Долгосрочная виза во Францию (категория «D» национальная)

Эти визы выдаются на срок от 3 месяцев до 1 года и предназначены для тех, кто планирует долгое пребывание во Франции.

Учебная виза. Предназначена для студентов, поступивших в французские учебные заведения. Требуется подтверждение зачисления в университет.

Дает право на временное проживание и, в некоторых случаях, подработку. Рабочая виза. Оформляется для официального трудоустройства во Франции. Работодатель должен предоставить трудовой контракт и получить разрешение на наем иностранного сотрудника.

Виза может быть краткосрочной (сезонная работа) или долгосрочной. Семейная виза. Предназначена для воссоединения с семьей. Требуется подтверждение родства или брака с гражданином Франции или резидентом.

Позволяет находиться во Франции на протяжении длительного времени. Виза для предпринимателей и инвесторов. Выдается для открытия бизнеса или инвестирования в экономику Франции. Нужен подробный бизнес-план или доказательства вложений.

Позволяет вести предпринимательскую деятельность на территории страны. Медицинская виза. Предназначена для получения медицинских услуг во Франции. Потребуется медицинское заключение и подтверждение от французской клиники.

Срок действия зависит от продолжительности лечения.

Процедура оформления визы во Францию

С сентября 2022 года упрощенный визовый режим между странами ЕС и Россией был отменен, что сделало процесс получения визы более сложным. Теперь оформление визы во Францию требует большей подготовки, внимания к документам и соблюдения всех требований консульства.

1. Определение цели поездки

Первым шагом является выбор типа визы, которая соответствует вашей цели. Это может быть туристическая, деловая, учебная или любая другая категория. От правильного выбора зависит перечень документов и вероятность успешного рассмотрения заявки.

2. Сбор документов

Список необходимых документов стал более обширным, и теперь особое внимание уделяется подтверждению финансовой состоятельности и безопасности заявителя.

Стандартный перечень документов:

Загранпаспорт. Должен быть действителен не менее 6 месяцев после предполагаемой даты выезда из Франции, с минимум двумя чистыми страницами.

Должен быть действителен не менее 6 месяцев после предполагаемой даты выезда из Франции, с минимум двумя чистыми страницами. Заполненная визовая анкета. Она доступна на сайте консульства или визового центра. Заполняется на английском или французском языке.

Она доступна на сайте консульства или визового центра. Заполняется на английском или французском языке. Фотографии. 2 цветные фотографии размером 35×45 мм, сделанные не ранее 6 месяцев назад.

2 цветные фотографии размером 35×45 мм, сделанные не ранее 6 месяцев назад. Медицинская страховка. Полис должен покрывать расходы на сумму не менее 30 000 евро и быть действительным на всей территории Шенгенской зоны.

Полис должен покрывать расходы на сумму не менее 30 000 евро и быть действительным на всей территории Шенгенской зоны. Подтверждение финансовой состоятельности. Это может быть: Выписка из банка о наличии средств (не менее 100 евро на каждый день пребывания). Справка о доходах или налоговая декларация.

Это может быть: Документы, подтверждающие цель поездки: Для туристической визы: бронь отеля и билетов. Для гостевой визы: приглашение от родственников или друзей, заверенное в мэрии. Для деловой визы: приглашение от французской компании.

Подтверждение возвращения на родину. Например, обратные билеты или документы, подтверждающие наличие постоянной работы в вашей стране.

3. Запись на подачу документов

После подготовки всех документов необходимо записаться на прием в визовый центр или консульство Франции. Это можно сделать через официальный сайт.

Важно:

Запись может занять до нескольких недель из-за высокой загруженности консульств.

На прием нужно приходить строго в указанное время с полным пакетом документов.

4. Подача заявления и сдача биометрии для визы во Францию

Сдача биометрических данных является обязательным этапом получения визы во Францию. Биометрия включает снятие отпечатков пальцев и цифровую фотографию, которые передаются в единую систему визовых данных стран Шенгенской зоны.

Как записаться на сдачу биометрии:

Выбор места подачи заявления. Биометрия сдается лично заявителем в визовых центрах или консульствах Франции. На территории России это можно сделать в одном из официальных центров TLScontact, уполномоченных принимать документы на визы. Онлайн-запись. Для сдачи биометрии необходимо заранее записаться на прием через официальный сайт визового центра TLScontact. Зайдите на сайт TLScontact.

Выберите свой регион проживания и соответствующий визовый центр.

Создайте учетную запись, указав свои контактные данные.

Выберите дату и время посещения.

Получите подтверждение записи на электронную почту. Документы для записи. Загранпаспорт (данные для регистрации).

Визовая анкета или приглашение на подачу документов.

Где можно сдать биометрию на визу во Францию в России?

Сдача биометрических данных для оформления шенгенской визы во Францию осуществляется в визовых центрах TLScontact, расположенных в крупных городах:

Москва: Адрес: Калужская площадь, д. 1, Бизнес-центр «Данилов Плаза».

Часы работы: с 09:00 до 17:00. Санкт-Петербург: Адрес: Невский проспект, д. 55, офис 306.

Часы работы: с 09:00 до 16:30. Екатеринбург: Адрес: ул. Куйбышева, д. 44Д.

Часы работы: с 09:00 до 16:00. Новосибирск: Адрес: ул. Фрунзе, д. 242.

Часы работы: с 09:00 до 16:00. Казань: Адрес: ул. Петербургская, д. 52.

Часы работы: с 09:00 до 16:30. Ростов-на-Дону: Адрес: ул. Садовая, д. 33.

Часы работы: с 09:00 до 16:00. Владивосток: Адрес: ул. Алеутская, д. 15Б.

Часы работы: с 09:00 до 16:30. Самара: Адрес: Московское шоссе, д. 4.

Часы работы: с 09:00 до 16:30. В Краснодаре сдача биометрических данных для оформления визы во Францию осуществляется в визовом центре VFS Global. Центр расположен по адресу: улица Академика Павлова, 64, лит. А1. Как записаться на сдачу биометрии: Регистрация на France-Visas: Перейдите на официальный сайт France-Visas: https://france-visas.gouv.fr/.

Создайте личный кабинет и заполните анкету-заявление на визу. Выбор визового центра: После заполнения анкеты выберите визовый центр в Краснодаре для подачи документов и сдачи биометрии. Запись на приём: После выбора центра вам будет предложено перейти на сайт VFS Global для записи на приём.

Выберите удобную дату и время для посещения. Контактная информация визового центра в Краснодаре: Адрес: улица Академика Павлова, 64, лит. А1, Краснодар, Россия.

улица Академика Павлова, 64, лит. А1, Краснодар, Россия. Телефон: +7 499 703 4974, +7 499 704 3556 (доступны с 9:00 до 18:00 по будням).

+7 499 703 4974, +7 499 704 3556 (доступны с 9:00 до 18:00 по будням). Электронная почта: krasnodar@evc-russia.ru Часы работы: Понедельник – пятница: 09:00 – 16:00.

Рекомендуется прибыть в визовый центр за 15 минут до назначенного времени с полным пакетом документов и подтверждением записи. Обратите внимание, что без предварительной записи приём может быть невозможен.

Процедура сдачи биометрии

Подача документов. При посещении визового центра передайте полный комплект документов сотруднику для проверки. Снятие отпечатков пальцев. Отпечатки снимаются с 10 пальцев с использованием специального оборудования.

Рекомендуется заранее убедиться, что кожа на пальцах чистая и без повреждений. Цифровая фотография. Фотография делается на месте и должна соответствовать требованиям Шенгенской зоны (анфас, нейтральное выражение лица, без очков или головных уборов). Подтверждение сдачи биометрии. По завершении процедуры вам выдадут подтверждающий документ, который необходимо сохранить до получения визы.

Кто освобожден от сдачи биометрии?

Дети до 12 лет.

Лица, которые физически не могут предоставить отпечатки пальцев.

Биометрические данные действуют 59 месяцев. Если вы ранее сдавали биометрию для получения шенгенской визы, ее можно использовать повторно, если срок действия данных еще не истек. Соблюдение всех требований к сдаче биометрии гарантирует успешное рассмотрение визовой заявки.

5. Оплата визового сбора

С отменой упрощенного визового режима визовый сбор для россиян увеличился и составляет:

Для краткосрочных виз: 90 евро.

Для детей от 6 до 12 лет: 40 евро.

Дополнительные расходы:

Услуги визового центра: около 30 евро.

Курьерская доставка паспорта (если требуется).

6. Ожидание решения

Средний срок рассмотрения заявки составляет от 15 до 45 рабочих дней. В среднем по опыту сейчас рассматривают в срок от 21 рабочего дня, но есть исключения. При подаче на долгосрочные визы процесс может занять до 2 месяцев.

Возможные причины задержки:

Неполный пакет документов.

Необходимость дополнительных проверок.

Высокая загруженность консульства.

7. Получение визы во Францию

После одобрения заявки паспорт с визой можно получить лично в визовом центре или заказать курьерскую доставку.

Что проверять в визе:

Срок действия.

Количество разрешенных въездов.

Максимальный период пребывания.

Особенности после отмены упрощенного режима между странами ЕС и Россией

Ужесточение проверки документов. Консульства Франции теперь более внимательно рассматривают каждую заявку. Даже небольшие несоответствия в документах могут стать причиной отказа. Ограниченные сроки пребывания. Если раньше визы выдавались на 1–3 года, то сейчас срок действия визы может быть сокращен, особенно для новых заявителей. Повышенные требования к финансовой состоятельности. Теперь требуется предоставлять детализированные выписки из банка, подтверждающие наличие достаточных средств для поездки.

Советы для успешного оформления визы

Подавайте документы заранее. Начинайте процесс минимум за 2 месяца до предполагаемой поездки, чтобы избежать задержек. Проверяйте все документы. Ошибки или отсутствие какого-либо документа могут стать причиной отказа. Убедитесь в финансовой готовности. Докажите, что вы сможете самостоятельно покрыть все расходы во время пребывания во Франции. Соблюдайте визовые правила. Не превышайте допустимый срок пребывания и не нарушайте условий визы.

Процедура оформления визы во Францию после отмены упрощенного визового режима стала более сложной и требует тщательной подготовки. Внимательное отношение к документам, соблюдение сроков подачи и понимание новых требований помогут успешно получить визу и избежать отказов. Следуя всем рекомендациям, вы сможете насладиться путешествием или деловой поездкой в одну из самых красивых стран Европы.

Если у вас остались вопросы по оформлению визы во Францию, то вы можете задать их нашим специалистам.